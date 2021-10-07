Три факта незаконной скупки металлолома выявили в Гомельской области за два дня

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры Гомельского и Буда-Кошелевского РОВД 4 и 5 октября установили три факта незаконной скупки и хранения лома черного металла, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Правоохранители выявили трех нарушителей, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью по месту жительства. Так, 55-летний мужчина из Еремино Гомельского района на территории своего домовладения принял у местного жителя 300 кг чермета и планировал сбыть лом по более выгодной цене. Металл изъяли.
На такой же нехитрой схеме попались житель деревни Уза Гомельского района и сельчанин из Новой Узы Буда-Кошелевского района. У "предпринимателей" изъяли 940 и 11 059 кг соответственно. На фигурантов составили протоколы по ч.2 ст.13.3 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность.
В Добрушском районе сотрудники РОВД задержали МАЗ с прицепом, на котором неработающий 37-летний житель деревни Тереничи без сопроводительных документов перевозил лом черного металла. Всего было изъято 14 т. На владельца металла, жителя деревни Бацунь Буда-Кошелевского района, составили административный протокол по ч.2 ст.13.1 КоАП Республики Беларусь.-0-