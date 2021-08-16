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16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три гаража горели в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.Сообщение о пожаре гаражей в п. Зябровка поступило спасателям поздним вечером 15 августа. Горели три кирпичных гаража в ГСК "Мираж" по ул.Гвардейской. В одном из гаражей повреждено потолочное перекрытие, кузов автомобиля Renault Scenic 1997 года выпуска, в двух других - потолочное перекрытие.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-