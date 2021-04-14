Три года лишения свободы - в Могилеве вынесли приговор по делу брестских блогеров

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Октябрьского района Могилева вынесли приговор по делу брестских блогеров Сергею Петрухину и Александру Кабанову, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве наказания суд назначил Сергею Петрухину 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Александру Кабанову также назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, они должны компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшему - Br1,5 тыс.

"Во время судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые как администраторы одного из каналов на Youtube с августа 2019 года по июнь 2020 года создали и разместили на данной платформе многочисленные видео и фотофайлы с ложной оценкой действий представителей власти и призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях. Эти призывы поддержали их сторонники во время электоральной кампании", - отметила представитель прокуратуры Могилевской области Елена Шумейко.

На этом же канале обвиняемые разместили оскорбительный комментарий в адрес сотрудника УВД Могилевского облисполкома из-за выполнения им служебных обязанностей. Один из обвиняемых на своей личной странице в социальных сетях опубликовал оскорбительное сообщение в адрес судьи Брестского областного суда.

С учетом представленных доказательств суд Октябрьского района Могилева постановил в отношении обвиняемых обвинительный приговор. Их действия квалифицированы как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций. А также как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

"Действия одного из обвиняемых квалифицированы и как оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия", - отметила представитель прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-