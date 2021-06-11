11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иномарки столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня в 16.15 водитель автомобиля Ford двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 43-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с движущимся впереди автомобилем BMW. А в этот момент в Ford въехал Citroen.

В результате ДТП пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Также необходим боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения.-0-