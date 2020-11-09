Три легковушки столкнулись на МКАД

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской кольцевой автомобильной дороге произошла авария с участием трех легковушек, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, на внутреннем кольце МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей.

27-летняя водитель Mini Cooper ехала по МКАД в третьей полосе движения со стороны пр.Победителей в направлении деревни Зацень Минского района. Женщина не справилась с управлением, в результате чего наехала на барьерное ограждение. Машина вошла в неуправляемый занос и столкнулась с Mazda и Opel, которые двигались попутно в третьей полосе.

Водитель автомобиля Mini Cooper доставлена в больницу для осмотра. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-