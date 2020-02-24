Три легковушки столкнулись на перекрестке в Минске

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня около 8.00. Водитель автомобиля "Опель", двигаясь по улице Мястровской со стороны улицы Ильянской, при повороте направо на улице Тимирязева нарушил правила проезда перекрестков. В результате он столкнулся с автомобилем "Фольксваген", который от удара отбросило на другой "Фольксваген", двигавшийся в попутном направлении.

В отношении водителя автомобиля "Опель" составлен административный протокол по ч.10 ст.18.14 КоАП за нарушение п.104 ПДД "Проезд перекрестков".-0-