Три легковушки столкнулись на пр.Машерова в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех транспортных средств произошло сегодня на проспекте Машерова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, сегодня около 8.00 водитель автомобиля "Ситроен" двигался по проспекту Машерова со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Кропоткина в третьей полосе для движения. В результате несоблюдения безопасной дистанции он совершил наезд на впереди стоящий автомобиль "Киа". Далее от удара автомобиль "Киа" отбросило на впереди стоящий "Форд".

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п.85 ПДД водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-