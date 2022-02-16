Три легковушки столкнулись на проспекте Независимости в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости столкнулись три легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 7.50 водитель каршерингового автомобиля "Киа", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Киселева в направлении ул. Я.Купалы, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на стоящий впереди автомобиль "Фольксваген", который столкнулся с "Джили". В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 85 ПДД водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.-0-