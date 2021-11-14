Три легковушки столкнулись возле Лунинца: один водитель госпитализирован

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки столкнулись возле Лунинца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"13 ноября в 8.01 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трех легковых автомобилей на автодороге Р8 возле города Лунинец Брестской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС деблокирован водитель одного из автомобилей, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.-0-