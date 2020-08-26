Три машины столкнулись на МКАД

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием трех машин произошла на 44-м км МКАД. Такую информацию БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

25-летний мужчина на автомобиле "Киа" двигался со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта в третьей полосе. Водитель наехал на металлическое ограждение на разделительной зоне. В результате он столкнулся с автомобилями "Форд" и "Ситроен", которые ехали попутно. От удара "Ситроен" отбросило за пределы проезжей части, водитель доставлен в больницу.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Обстоятельства произошедшего выясняются. -0-