Три машины столкнулись в районе Восточного кладбища в Минске

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три машины столкнулись на проспекте Независимости у Восточного кладбища в Минске, пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 17.00. "Водитель такси марки Opel ехал в четвертой полосе по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. Возле Восточного кладбища он столкнулся с двигавшимся впереди микроавтобусом Mercedes. Затем такси выбросило на встречную полосу, где машина врезалась в автомобиль Citroen", - рассказали в ГАИ.
В результате происшествия водитель и пассажир такси, а также пассажир Citroen с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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