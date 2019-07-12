Три машины столкнулись в районе Восточного кладбища в Минске

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три машины столкнулись на проспекте Независимости у Восточного кладбища в Минске, пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 17.00. "Водитель такси марки Opel ехал в четвертой полосе по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. Возле Восточного кладбища он столкнулся с двигавшимся впереди микроавтобусом Mercedes. Затем такси выбросило на встречную полосу, где машина врезалась в автомобиль Citroen", - рассказали в ГАИ.

В результате происшествия водитель и пассажир такси, а также пассажир Citroen с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.-0-