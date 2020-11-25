25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три месяца ареста присудили дебоширу из Червеня за насилие в отношении милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Днем 20 августа участковые инспекторы милиции Червенского РОВД выехали на семейный скандал в один из домов в Червене. Как выяснилось, его хозяин, находясь в нетрезвом виде, оскорблял жену и угрожал ей расправой. Милиционеры предложили гражданину сесть в служебный автомобиль и проехать в РОВД для разбирательства. Но он отказался выполнять законные требования, а после взял металлическое кресло и ударил им участкового инспектора", - рассказали в УВД.

Для предотвращения противоправных действий к буяну была применена физическая сила и спецсредство - газовый баллончик. Дебоширу надели наручники и доставили его в милицию.

Суд Червенского района рассмотрел возбужденное в отношении мужчины уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК и присудил ему три месяца ареста.-0-