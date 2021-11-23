Три наркокурьера из Речицы предстанут перед судом

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропов, возбужденного в отношении троих жителей Речицы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В конце января 2021 года 24-летний житель райцентра в мессенджере Telegram познакомился с вербовщиками интернет-магазина по торговле особо опасными психотропами. Пройдя обучение, молодой человек стал работать курьером.

Ориентировочно, в феврале по указанию куратора курьер забрал из тайника в Речице не менее 10,99 г мефедрона, расфасовал дома на более мелкие партии, а затем сделал закладки. На следующий день из другого места взял сверток с 9,9 г амфетамина. Расфасовал его и перевез в Гомель, где разместил в тайнике. Затем, выполняя еще одно задание в Гомеле, парень отыскал тайник со свертками с 1,02 г альфа-PVP и сделал несколько закладок.

Позже молодой человек привлек к делу двух знакомых парней 21 и 23 лет. Троица на арендованном в Минске автомобиле 29 мая приехала в Гомельский район. В лесу парни забрали пакет с 165,63 г мефедрона, перевезли в Речицу и расфасовали. За два дня приятели разложили часть свертков на территории Гомеля и Жлобина, а часть повезли для закладок в Светлогорск. В пути их задержали сотрудники милиции.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены свидетели, изучена информация, содержавшаяся в мобильных телефонах фигурантов, собран характеризующий материал. К уголовному делу приобщены заключения химических и биологических экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

"Молодые люди нигде не работали, ранее привлекались к уголовной ответственности. Старший из них в несовершеннолетнем возрасте был осужден с отсрочкой исполнения наказания за хранение при себе свертка с альфа-PVP, в прошлом году был приговорен к общественным работам за открытое похищение двух бутылок коньяка в магазине. Средний, будучи несовершеннолетним, привлекался к ответственности за хулиганство, а затем за похищение с прилавка бутылки коньяка. Младший попадался на хищении дизтоплива с автомобилей", - уточнили в УСК.

Жителям Речицы предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 УК Беларуси. Обвиняемые заключены под стражу.

Уголовное дело изучено прокурором и передано для рассмотрения в суд.-0-