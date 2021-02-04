Три пожара за сутки произошло в Брестской области

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки в Брестской области произошло три пожара разной классификации, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в кирпичном жилом доме в агрогородке Белоуша Столинского района поступило спасателям 3 февраля в 12.08. В результате пожара огнем была повреждена внутренняя отделка помещения котельной. Причина возгорания устанавливается.
Пятью часами позже службу спасения оповестили о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Барановичах. Огонь повредил одежду на пострадавшей, имущество в квартире осталось целым. Подразделения МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.
Ночью 4 февраля спасателям также сообщили о возгорании в хозяйственном строении в деревне Карчево Барановичского района. В результате пожара огнем была уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество хозяйственного строения. Причина возгорания устанавливается.-0-