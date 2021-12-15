Три работника минского предприятия присвоили более 900 л дизельного топлива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники столичного предприятия присвоили более 900 л дизельного топлива, сообщает БЕЛТА. В ходе проверки сотрудники ОБЭП Центрального РУВД Минска выявили факты незаконного присвоения топлива водителями предприятия.

В милиции пояснили, что мужчины заезжали на территории столичных автозаправок, где, используя топливные карты предприятия, неоднократно заправляли личные машины. Также передавали карты другим людям для заправки чужих авто. Эти факты зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на заправках. В общей сложности работникам удалось похитить более 900 л топлива, сумма ущерба составила более Br2 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовные дела по факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено.-0-