Три работника похитили с агропредприятия в Мозырском районе более 1 тыс. л топлива

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Мозырского РОВД с оперативниками уголовного розыска УВД облисполкома выявили хищения топлива в одном из КСУП района, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Подозреваемые - два тракториста и водитель грузовой машины.

В одном из случаев два брата 26 и 29 лет, работая на тракторах, для экономии топлива устанавливали глубину пахоты плугами намного меньше требуемых. "Объем работ по площади вроде выполнялся. Но благодаря этой маленькой хитрости и получались излишки солярки. Это подтвердило агротехническое исследование почвы по глубине обработки", - рассказали в УВД.

Все сэкономленное братья привозили к родителям в деревню. Там обнаружили канистры с 810 л дизельного топлива в специальной окраске. Стоимость похищенного на сельхозпредприятии оценили в более чем Br1,4 тыс.

Свою схему хищения топлива продумал и 26-летний коллега братьев - водитель МАЗа. "Он "накручивал" на спидометре километраж. Фактически такое расстояние техника не проезжала. В путевых листах согласно пройденному пути и нормам расхода топлива на 100 км он и списывал топливо, а созданные излишки также прятал в хозпостройке у родителей. У них было изъято 240 л топлива на Br417", - отметили правоохранители.

Возбуждены уголовные дела за присвоение вверенного имущества.-0-