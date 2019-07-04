Три школьника пострадали в авариях 2-3 июля в Минской области

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три ребенка пострадали в авариях, которые произошли 2-3 июля на территории Минской области, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

В Молодечно 2 июля около 17.30 местный житель на Peugeot 407 на дворовой территории по улице В.Гостинец наехал на 9-летнего велосипедиста. Мальчик выехал на проезжую часть из-за здания электрощитовой. Третьеклассник с закрытой ЧМТ, ссадинами и ушибами госпитализирован.

Вечером этого же дня произошла еще одна авария с участием школьницы. В Узде водитель на микроавтобусе Volkswagen на улице Первомайской сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Восьмиклассница получила закрытую ЧМТ и различные телесные повреждения, она госпитализирована. Световозвращающими элементами пешеход обозначена не была.

Днем 3 июля в Смолевичском районе на 376-км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ возле деревни Волма минчанин на Renault столкнулся с автомобилем Chrysler, который ехал впереди. Обе машины съехали в кювет, Chrysler опрокинулся. Травмы получила 9-летняя девочка, которая была в минивэне на заднем сиденье (без специального удерживающего устройства) и была пристегнута ремнем безопасности. Четвероклассница попала в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах, а также соблюдать скоростной режим. Не стоит забывать об использовании специальных автокресел для перевозки детей.-0-