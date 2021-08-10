Три смертельных ДТП произошли за сутки в Гомельской области

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три смертельных ДТП произошли за сутки на территории Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

9 августа в Речицком районе примерно в 10.30 41-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф" и двигаясь по автодороге Н4162 Речица - Горваль - Василевичи со стороны деревни Комсомольск, в черте деревни Крапивня на закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Примерно в 13.15 ДТП произошло уже в самой Речице. 34-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Ивеко Дэйли", не пропустил женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате наезда 72-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Еще одно происшествие, в результате которого погиб 63-летний велосипедист, произошло в Лоевском районе в 13.35 на автодороге Лоев - Брагин. После встречного разъезда двух транспортных средств на мужчину был совершен наезд автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. По предварительной информации, велосипедист выехал с обочины на проезжую часть дороги в непосредственной близости от автомобиля, что привело к ДТП.-0-