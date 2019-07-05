Три тренера спортшкол Гомеля и Светлогорска в рабочее время проводили платные тренировки

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три тренера учебно-спортивных учреждений Гомеля и Светлогорска в свое рабочее время проводили платные занятия в качестве индивидуальных предпринимателей. Этот факт выявили работники Комитета государственного контроля Гомельской области в ходе мониторинга, сообщили БЕЛТА в КГК.

Например, в Светлогорске сотрудник ДЮСШ обучал детей одновременно как тренер школы и как предприниматель - его доход складывался из официальной зарплаты и платы от родителей юных спортсменов, хотя обучение детей в ДЮСШ должно осуществляться на бюджетной основе. В Гомеле тренер-преподаватель СДЮШОР 5 лет за деньги обучал кикбоксингу и таиландскому боксу, не будучи зарегистрированным в качестве ИП.

Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Кроме того, установлены факты, когда субъекты хозяйствования не соблюдали правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг, что могло нанести вред юным спортсменам. Некоторые организации и индивидуальные предприниматели принимали в спортивные секции детей младше рекомендуемого возраста, а также без медицинской справки о состоянии здоровья. К примеру, для занятий каратэ рекомендуемый минимальный возраст составляет 9 лет, при этом одна из гомельских организаций набирала в учебные группы детей с 4 лет и без медсправки.

Выявлены случаи, когда с детьми занимались тренеры, не имеющие необходимого образования в сфере физкультуры и спорта. Такие нарушения установлены в трех организациях Гомеля и у ИП, обучающих художественной гимнастике, каратэ, таэквондо и джиу-джитсу.

Информация направлена в Гомельский облисполком для принятия мер реагирования.

На начало 2019 года в Гомельской области физкультурно-оздоровительные услуги оказывали более 120 организаций и индивидуальных предпринимателей.-0-