Три участника беспорядков выплатят "Минсктрансу" более Br14 тыс. из-за сбоя в работе транспорта

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три участника массовых беспорядков выплатят КТУП "Минсктранс" более Br14 тыс. Суд удовлетворил соответствующие исковые требования прокуратуры города Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Ущерб на эту сумму был причинен остановкой движения общественного транспорта.

Среди ответчиков - трое граждан, ранее осужденных приговорами судов, в том числе за участие в массовых беспорядках на территории столицы 23 и 24 сентября 2020 года, а также за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших сбой в работе транспорта.

В результате противоправных деяний ответчиков произошел сбой в работе общественного транспорта.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке. -0-