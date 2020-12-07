7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три уголовных дела возбуждены в отношении жителя Минского района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

15 и 17 ноября на мостах были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото должностных лиц с надписями. "Сотрудники Ждановичского отделения милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино, который соорудил данные "инсталляции". Как оказалось, этим мужчина не ограничился - он регулярно наносил запрещенную символику на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал так называемый протестный марш в поселке", - рассказали в УВД.

Уже установлено, что мужчина действовал не один, а с несколькими единомышленниками. Причем группа была хорошо организована, были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. В настоящее время устанавливаются их личности для последующего задержания.

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела: два - по ч.1 ст.339 УК (хулиганство), одно - по ст.341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).-0-