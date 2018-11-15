15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ильина поступило в центр оперативного управления Лунинецкого подразделения МЧС накануне около полуночи. Когда к месту вызова прибыли спасатели, горела кровля двухквартирного дома. "В одной из квартир проживает семейная пара, во второй - женщина-пенсионерка. Мужа и жену разбудил автономный пожарный извещатель, и они покинули дом. Кроме того, жильцы разбудили соседку и вывели ее на улицу", - рассказали в пресс-службе.

Фото МЧС

Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждена кровля жилого дома, перекрытие на площади 6 кв.м и часть имущества. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а точнее, короткое замыкание электропроводки стиральной машины.-0-