Тринадцать фигурантов дела о распространении психотропов предстанут перед судом в Минске

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы, которые обвиняются в незаконном обороте особо опасных психотропов и наркотиков, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры области Татьяна Голомако.

Фигуранты, среди которых один несовершеннолетний, действовали с ноября 2018 года по март 2019-го. Находясь на территории Беларуси, они незаконно приобретали, хранили, перевозили и сбывали особо опасные психотропные вещества и наркотические средства через интернет-магазин "Сытый батя" ("Сытый батенька", "Батя шоп").

Участники группы использовали специализированное программное обеспечение с функцией шифрования трафика, пластиковые карты и электронные кошельки, зарегистрированные на имя иных лиц, бесконтактный способ передачи психотропов и наркотиков через тайники. Несмотря на принимаемые меры конспирации, личности обвиняемых были установлены, а деятельность используемого ими интернет-магазина пресечена.

При проверке уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств. Согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых. Избранная ранее в отношении совершеннолетних фигурантов мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-