26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов из-за рубежа угрожали правоохранителю и оскорбляли его, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В середине октября в Telegram-каналах, администраторы которых стремятся дестабилизировать обстановку и нарушить спокойствие в обществе через умышленную компрометацию правоохранителей, появилась публикация с личными данными командира ОМОН УВД Могилевского облисполкома и номером его мобильного телефона. А далее, как обычно, последовало предложение "напомнить сотруднику о присяге и долге перед обществом", - рассказали в МВД. В первые же часы после публикации телефон милиционера не умолкал от звонков и оскорбительных сообщений.

Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ скоро установили личности тех, кто перешагнул закон в общении с правоохранителем. Это 34-летний и 43-летний минчане, находящиеся в США, и 50-летний уроженец Калинковичей, уже лет семь живущий с семьей в городе Видное Московской области.

"Сотрудники ГУСБ МВД в очередной раз напоминают о неотвратимой ответственности за любые посягательства на права, свободы и законные интересы сотрудников органов внутренних дел. В Уголовном кодексе предусмотрено ограничение свободы за оскорбление милиционера сроком до трех лет, за вмешательство в его деятельность - лишение свободы на тот же срок. А угрозы применения насилия в отношении правоохранителей и членов их семей влекут лишение свободы до шести лет", - отметили в ведомстве.-0-