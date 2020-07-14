Трое бобруйчан вскрывали в Рогачеве "Жигули" и похищали аккумуляторы

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Бобруйска в возрасте от 19 до 21 года вскрывали в Рогачеве "Жигули" и похищали из машин аккумуляторы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Утром 13 июля в Рогачевский РОВД стали поступать сообщения о том, что неизвестные вскрыли капоты автомобилей "Жигули", стоявших ночью на улицах районного центра, и похитили аккумуляторы.

Оперативники уголовного розыска местного райотдела милиции в тот же день установили подозреваемых. В Бобруйске их задержали, там же нашли аккумуляторы.

"Троица неплохо знала механизм запорных устройств капотов ВАЗов, потому работала очень быстро. Пока один открывал и удерживал капот, второй откручивал или снимал клеммы с батарей. Третий немедленно уносил похищенное в свой автомобиль, к слову, тоже "Жигули", - рассказали в УВД.

На данный момент от пострадавших уже поступило 10 заявлений. Возбуждено уголовное дело.-0-