15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан хранили дома более 100 г гашиша, в той же квартире проживал малолетний ребенок. Двух мужчин и сожительницу одного из них задержали, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Первоначально правоохранители на территории Заводского района задержали ранее судимых мужчин - 22-летнего и 31-летнего. У одного из них при личном обыске было обнаружено и изъято более 50 г гашиша.

Фото ГУВД Мингорисполкома

"При осмотре квартиры задержанных было обнаружено и изъято более 100 г расфасованного и подготовленного к раскладке в тайники гашиша, электронные весы, магниты и изолента. В квартире также проживает сожительница и малолетний ребенок 31-летнего мужчины, - рассказали в милиции. - Известно, что женщина знала о работе сожителя, а также сама употребляла наркотики. В личных вещах минчанки обнаружено и изъято около 3 г гашиша и 1,5 г порошка, содержащего в своем состав пара-метилэфедрон, что является крупным размером для данного типа психотропа. Женщина задержана. Ребенок передан ее матери".

Сейчас правоохранительными органами проводится работа по выявлению круга иных сбытчиков и покупателей. Материалы проверки переданы в Заводской (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для правовой оценки.-0-