Трое минчан оскорбили в интернете милиционеров - возбуждены уголовные дела

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан оскорбили в интернете могилевских милиционеров - возбуждены уголовные дела. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчин 31, 46 и 59 лет установили оперативники могилевского управления ГУСБ МВД. В конце 2020 года минчане оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и Telegram-группах. Слова адресовались могилевским милиционерам. Следователи дали правовую оценку действиям интернет-пользователей и возбудили уголовные дела за публичное оскорбление представителей власти.

Подозреваемые находятся в ИВС. Они признали свою вину, раскаялись и объяснили свои действия воздействием деструктивных Telegram-каналов.

Фигуранты неоднократно привлекались к административной ответственности, двое из них - и к уголовной (за незаконный оборот наркотиков и грабеж).-0-