Трое минчан приговорены к 7 и 10 годам колонии за психотропы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении троих жителей столицы по уголовному делу о незаконном обороте альфа-PVP, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Как следует из информации пресс-службы, каждый из фигурантов приобрел психотроп с целью сбыта, но был задержан милицией. Один из них - закладчик - в несколько этапов приобрел альфа-PVP общей массой не менее 343,88 г и перевозил по территории страны, в том числе по Минску, организовывая тайники.

Обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 УК.

Суд назначил двоим из них по 10 лет лишения свободы, третьему - 7 лет колонии. Один из фигурантов по месту отбывания наказания должен пройти лечение, поскольку страдает наркоманией. Кроме того, все трое обязаны выплатить штраф - Br8,1 тыс., Br27 тыс. и Br13,5 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-