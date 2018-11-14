Трое минчан продавали подержанные смартфоны под видом новых

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан продавали через интернет подержанные неисправные смартфоны под видом новых, при этом использовали фирменное наименование известной компании, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Реализовывали мобильные телефоны с помощью сайтов appleparadise.com, appledise.com и istar.by. "18-летний парень был организатором продажи неисправных телефонов, а также зачастую выступал как консультант или курьер. Непосредственное отношение к реализации имел и 21-летний молодой человек, он тоже иногда был курьером. А 26-летний минчанин от имени фирмы создал сайты appleparadise.com, appledise.com и разместил информацию о продаже мобильных телефонов", - рассказали в ГУВД.

Когда появились покупатели, которые стали предъявлять претензии продавцам по поводу качества приобретенного товара, 26-летний организатор "бизнеса" удалил два вышеназванных сайта и вместо них от имени иного субъекта хозяйствования создал сайт istar.by и открыл интернет-магазин, где продолжил свою преступную деятельность. Помогали ему все те же товарищи.

В октябре текущего года оперативники задержали злоумышленников. В результате проверки были получены доказательства занятия незаконной предпринимательской деятельностью, а также обмана. Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.250 УК (распространение ложной информации о товарах и услугах).-0-