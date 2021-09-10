Трое минчан сорвали госфлаг со здания в Гомеле

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан сорвали Государственный флаг со здания в Гомеле - они задержаны. Информацию об этом опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Центрального РОВД Гомеля установили лиц, которые ночью 29 августа сорвали Государственный флаг с административного здания в областном центре. Ими оказались 24-летняя девушка и двое мужчин 26 и 34 лет, которые приехали из Минска участвовать в любительских соревнованиях по пляжному волейболу. "После спортивного мероприятия молодые люди направились в бар, где выпивали, а после пошли гулять. На улице Советской компания обратила внимание на флаг: с помощью парней его сорвала девушка", - рассказала пресс-секретарь.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь. Фигуранты водворены в ИВС. Двое - менеджеры в фирмах, еще один - рабочий у индивидуального предпринимателя.-0-