Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс.

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:28 Рекламная игра "100 тысяч на мечту!" Общество
15:27 Салон связи МТС превратился в вернисаж. Посетители увидят выставку уникальных картин Общество
15:22 Путин не исключает блокировки иностранных IT-сервисов в случае игнорирования законов РФ В мире
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498 Общество
15:19 Брестская облбольница ожидает поставку нового эмиссионного томографа в начале 2022 года Регионы
15:18 В Дрогичине закрыли четыре торговых павильона из-за нарушения температурного режима Регионы
15:14 Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Беларуси Политика
15:09 ФОТОФАКТ: Эдгард Запашный принял участие в благотворительной акции для детей-инвалидов Общество
15:09 "Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами Общество
15:03 ГАИ в праздничные дни работает в усиленном режиме Общество
15:03 Парламентское собрание изменило структуру для обеспечения реализации 28 союзных программ Политика
14:55 Парламентское собрание приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год Экономика
14:52 В Бресте завершили модернизацию областной консультативной поликлиники Регионы
14:51 Университетские клиники планируют создать в Витебске, Гомеле и Минске Регионы
14:49 Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции Политика
14:36 Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс. Происшествия
14:32 Беженец в ТЛЦ: мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время Общество
14:28 Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием Происшествия
14:25 Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто в Минске Происшествия
14:23 В Гродно будут судить создателя преступной группы по продаже наркотиков Происшествия
14:17 Путин: Запад должен дать гарантии безопасности России, а не наоборот В мире
14:07 Калашников: возможное назначение Грызлова послом России в Беларуси повышает статус взаимоотношений двух стран Политика
14:03 Милиция во время зимних каникул возьмет под особый контроль несовершеннолетних Общество
13:58 В китайской скважине нашли микробов, способных перерабатывать нефть в газ В мире
13:47 Путин: ФРС США придется что-то делать с разгоном инфляции из-за печатания денег В мире
13:38 Исаченко: социально-экономическое развитие области определяет уровень жизни наших граждан Регионы
13:37 Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят Общество
13:37 В Минске вблизи учреждений образования будут работать 27 катков Регионы
13:32 Пенсионера в Барановичах оштрафовали за избиение подростка Происшествия
13:28 Новогоднее благотворительное представление в Белгосцирке пройдет 29 декабря Афиша
Все новости
Все новости
Происшествия
23 декабря 2021, 14:36

Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"С разницей в несколько дней в столичные РУВД обратились минчане, ставшие жертвами кибермошенников. В результате противоправных действий неизвестных трое заявителей лишились денежных средств на общую сумму более Br52 тыс. В каждом из случаев киберпреступники использовали наиболее распространенные схемы мошенничества", - рассказали в ГУВД.

Так, заявителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. "Он сообщил, что в банке пытаются взять кредит по доверенности, выданной от имени минчанина. Когда молодой человек ответил, что не оформлял никаких документов, звонивший убедил его, что так действуют мошенники из числа работников банка и необходимо пресечь их противоправные действия. С этой целью заявитель взял несколько кредитов в различных банках Минска и перевел денежные средства в сумме более Br24 тыс. на предоставленные киберпреступником счета.

В другом случае минчанка разместила объявление о продаже наушников на одной из торговых интернет-площадок. С ней сразу связался покупатель, который предложил отправить вещь курьерской доставкой. Потерпевшая перешла по ссылке для подтверждения проводимых расчетов, ввела реквизиты своих банковских карт, а спустя некоторое время обнаружила, что с них списано более Br25 тыс. Аналогичным способом лишилась накоплений в сумме свыше Br3 тыс. еще одна жительница столицы.

Возбуждены уголовные дела по факту хищений денежных средств путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает: ни в коем случае никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт, не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, в том числе на торговых интернет-площадках, перед тем, как вводить реквизиты банковской платежной карты на сайте, по буквам прочитайте его название в адресной строке, - опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают, что сайт поддельный.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кража МВД мошенничество
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием
Фото УСК по городу Минску Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто в Минске
Фото из архива В Гродно будут судить создателя преступной группы по продаже наркотиков
Фото из архива Пенсионера в Барановичах оштрафовали за избиение подростка
Фото из архива Завершено расследование дела в отношении бывшего директора ГУМа Александра Крепака
Фото УСК по Брестской области В Ивановском районе раскрыли убийство 15-летней давности
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентское собрание изменило структуру для обеспечения реализации 28 союзных программ
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Гедич: Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя защищенными
В Беларуси на зимних каникулах около 60 тыс. детей будут посещать пришкольные лагеря
ФХБ выступила с официальным заявлением в связи с неисполнением гимна Беларуси перед матчем с "Йокеритом"
Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.