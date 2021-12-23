23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"С разницей в несколько дней в столичные РУВД обратились минчане, ставшие жертвами кибермошенников. В результате противоправных действий неизвестных трое заявителей лишились денежных средств на общую сумму более Br52 тыс. В каждом из случаев киберпреступники использовали наиболее распространенные схемы мошенничества", - рассказали в ГУВД.

Так, заявителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. "Он сообщил, что в банке пытаются взять кредит по доверенности, выданной от имени минчанина. Когда молодой человек ответил, что не оформлял никаких документов, звонивший убедил его, что так действуют мошенники из числа работников банка и необходимо пресечь их противоправные действия. С этой целью заявитель взял несколько кредитов в различных банках Минска и перевел денежные средства в сумме более Br24 тыс. на предоставленные киберпреступником счета.

В другом случае минчанка разместила объявление о продаже наушников на одной из торговых интернет-площадок. С ней сразу связался покупатель, который предложил отправить вещь курьерской доставкой. Потерпевшая перешла по ссылке для подтверждения проводимых расчетов, ввела реквизиты своих банковских карт, а спустя некоторое время обнаружила, что с них списано более Br25 тыс. Аналогичным способом лишилась накоплений в сумме свыше Br3 тыс. еще одна жительница столицы.

Возбуждены уголовные дела по факту хищений денежных средств путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает: ни в коем случае никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт, не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, в том числе на торговых интернет-площадках, перед тем, как вводить реквизиты банковской платежной карты на сайте, по буквам прочитайте его название в адресной строке, - опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают, что сайт поддельный.-0-