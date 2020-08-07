Трое минчан украли из торговой палатки более 20 арбузов и дынь

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали с поличным женщину и двух мужчин, которые похитили арбузы и дыни из торговой палатки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД Минска поступила информация, что неизвестные из торговой точки на улице Сурганова похищают арбузы и дыни. Сотрудники милиции на месте задержали с поличным похитителей. Ими оказались 45-летняя женщина и ее товарищи - мужчины 43 и 44 лет.

"Граждане ночью приобрели в одном из торговых центров спиртное. После совместного распития внимание компании привлекла рядом стоящая торговая точка с арбузами и дынями, - рассказали в милиции. - Всего им удалось вынести из палатки 18 арбузов и 3 дыни. Похищенное прятали во дворе дома на улице Сурганова". Фрукты планировали продать.

Общая сумма ущерба составила около Br230. Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК, где действиям минчан дана правовая оценка.-0-