20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан вынесли со стройки электроинструмент и более 150 кг латунных кранов на Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию поступило сообщение о хищении со строительного объекта электроинструмента, а также более 150 кг латунных кранов на сумму более Br10 тыс. Оперативники Октябрьского РУВД Минска при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома по подозрению в совершении хищений задержали троих молодых людей, причастных к серии краж на стройобъектах столицы", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что организовал преступную деятельность младший из задержанных - 22-летний житель столицы, подрабатывавший на одном из строительных участков. Молодой человек предложил 24-летнему брату через дыру в заборе вынести с участка электроинструменты и латунные краны. Позже братья подключили к делу 25-летнего знакомого. Похищенное сдавали в пункт приема вторсырья, вырученные деньги тратили на собственные нужды. Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении задержанных уголовное дело по ч.3 ст.205 УК за совершение кражи в крупном размере.-0-