Трое минчан задержаны за незаконный оборот наркотиков

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители столичного наркоконтроля при поддержке сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома за незаконный оборот наркотиков задержали трех мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Первоначально сотрудники милиции Заводского РУВД Минска вышли на след 44-летнего минчанина. Как оказалось, летом минувшего года мужчина в лесу возле дачного участка посадил семена конопли. Вырастив кусты каннабиса, он срезал их и высушил у себя в дачном домике. Транспортировав наркотик в столицу, мужчина употреблял его в личных целях. Дома на балконе в стеклянных банках и полимерных пакетах сотрудники наркоконтроля обнаружили у минчанина более 130 г марихуаны", - рассказали в ГУВД.

В тот же день, 2 февраля, правоохранители задержали с поличным 36-летнего неработающего мужчину, который возвращался из леса с закладкой. Минчанин пояснил, что заказал в интернет-магазине по продаже наркотиков порядка 10 г мефедрона. Запрещенные вещества мужчина положил к себе в борсетку и планировал употребить дома. При обыске места жительства правоохранители также обнаружили три марки ЛСД и около 2 г гашиша. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Накануне вечером на детской площадке сотрудники ОМОН задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 33-летнего минчанина. Правоохранители, возвращаясь домой после рабочей смены, обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, который копался в земле. Как оказалось, задержанный искал закладку. При личном обыске у минчанина обнаружили более 1 г альфа-PVP.

Правоохранители напоминают: употребление наркотиков негативно влияет на здоровье, психику, семейную жизнь человека. Существенно возрастает риск совершения противоправных действий в наркотическом опьянении, что является обстоятельством, отягчающим ответственность.-0-