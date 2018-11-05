Трое минских подростков за две недели сделали около 200 закладок с психотропами

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны трое подростков, которые за две недели сделали около 200 закладок с наркотиком, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Участникам группы от 15 до 17 лет, двое из них учатся в столичной школе, а их товарищ поступил в этом году в колледж. Свободное время проводили вместе, гуляя по району. "Часто такие прогулки сопровождались курением марихуаны. В какой-то момент решили и сами стать закладчиками. Работали они с одного аккаунта. По предварительной информации, полученный товар фасовали на квартирах то у одного, то у второго школьника. Именно у них в ходе обыска были обнаружены весы и упаковочный материал. Расфасованный наркотик приятели раскладывали в тайники в Минском районе. Денег, что они успели заработать, им хватило только на покупку одних наушников для смартфона", - рассказали в УВД.

На днях все трое были задержаны. У одного из них в тайнике недалеко от квартиры был обнаружен сверток с оставшимися 22 г альфа-PVP. Еще около 300 г различных наркотиков оперативники изъяли из закладок. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта). Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.-0-

Фото УВД Миноблисполкома