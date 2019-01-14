Трое минских школьников устроили пожар в квартире во время готовки

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили пожар в квартире, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Каменногорской поступило спасателям 13 января в 15.03, звонили соседи. Когда работники МЧС прибыли на место, пламя выбивалось из окна квартиры на втором этаже. Пожар был ликвидирован в застигнутых размерах.

"Как выяснилось, трое мальчиков, 9, 10 и 12 лет, находились одни дома. Отец был на работе, а мать уехала по своим делам, - рассказали в управлении. - Ребята решили приготовить картофель фри, поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла. Масло вспыхнуло, и старший мальчик стал заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось и перебросилось на стены и шторы". Сообщить матери и в службу МЧС они не смогли, испугались и убежали на улицу, что и спасло им жизни.

Спасатели напоминают, что оставлять детей без присмотра категорически нельзя. "Помните, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК Беларуси. Хранить спички и зажигалки нужно в недоступных для детей местах. Нельзя разрешать им самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи. Нужно объяснить ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться", - отметили в управлении.

Необходимо, не запугивая, рассказать ребенку правила безопасности и проиграть с ним различные ситуации, выучить с детьми домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости они могли сами обратиться за помощью в службу спасения. Возле телефона стоит написать на листе бумаги номера экстренных служб и объяснить детям, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.-0-

Фото Минского городского УМЧС