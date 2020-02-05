Трое могилевчан украли из ТЦ товаров на Br20 тыс.

5 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин задержаны по подозрению в краже из торгового центра "Атлант" в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Установлено, что ночью 2 февраля трое мужчин проникли в торговый центр. Из восьми павильонов они похитили строительные инструменты, ноутбуки, мобильные телефоны и другую технику. Однако скрыться с места происшествия им не удалось: подозреваемые были оперативно задержаны с поличным", - сообщили в УВД.

Общая стоимость похищенного составила почти Br20 тыс.

Как сообщили в Следственном комитете, могилевчанам предъявлено обвинение по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц в крупном размере). Мужчины заключены под стражу. Все фигуранты ранее судимы, в том числе за имущественные преступления. Обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Проверяется их причастность к иным преступлениям.-0-