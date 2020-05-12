Трое молодых людей из Ошмян обвиняются в сбыте наркотиков

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах завершено расследование уголовного дела о распространении наркотиков, двое из сбытчиков несовершеннолетние. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В декабре 2019 года 17-летний молодой человек в Ошмянах за Br220 продал мужчине 1,5 грамма особо опасного психотропа. Вскоре сотрудники милиции установили, что к сбыту причастны еще двое его друзей - 17 и 18 лет.

"Между собой парни распределили роли по приобретению, транспортировке, упаковке и конечному сбыту запрещенных веществ. Для координации и согласования своих действий они использовали гаджеты с установленными на них приложениями", - рассказала Инна Позняк.

По месту жительства парней проведены обыски, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны. Дома у одного из фигурантов обнаружены особо опасное психотропное вещество амфетамин, электронные весы, специальные приспособления для употребления наркотиков, полимерные пакеты для их упаковки.

Установлено, что молодые люди сами неоднократно употребляли различные наркотики. Об этом свидетельствует изъятая переписка, имеющиеся фото- и видеоматериалы на их телефонах и ноутбуках. Во время осмотра компьютерной техники установлено наличие фотографий с предположительными местами закладок наркотиков и пихотропов.

По результатам расследования молодым людям предъявлены обвинения по ч.3 ст.328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, совершенные группой лиц).

Одному из 17-летних парней также предъявлено обвинение по ч.2 ст.331 УК (склонение к потреблению наркотических средств, особо опасных психотропных веществ). Как оказалось, он в одном из мессенджеров общался с 14-летней девушкой и склонял ее к употреблению марихуаны, ЛСД и других наркотиков, объясняя, что якобы они не опасней, чем алкоголь или табак. Сама девушка поддерживала разговор, но при этом ничего из того, что ей предлагал знакомый, она пробовать не собиралась.

Молодому человеку, у которого дома обнаружили амефтамин, предъявлено обвинение по по ч.1 ст. 328 УК (незаконное без цели сбыта приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества).

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Молодые люди находятся под стражей.-0-

Фото УСК по Гродненской области