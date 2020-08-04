Трое молодых людей угрожали начальнику охотничьего хозяйства в Житковичском районе

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об угрозе насилием должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Обвиняемыми по делу проходят 26-летний житель Житковичского района, 32-летний житель Минска и его сверстник из Лунинецкого района Брестской области. По версии следствия, житель агрогородка Ленин Житковичского района долгое время поддерживал дружеские отношения с мужчинами из регионов, у которых были родственники в соседней деревне.

В очередной раз приятели встретились вечером 14 мая 2020 года. Компания приехала в охотничьи угодья вблизи деревни Гричиновичи Житковичского района. "При помощи прибора-тепловизора мужчины выслеживали диких животных. Их автомобиль остановил начальник филиала охотничьего хозяйства. Обвиняемые были в состоянии алкогольного опьянения, надели на головы шапки с прорезями для глаз и вышли из авто. Начальник филиала представился и потребовал предъявить для проверки документы на право охотиться, а также предоставить для осмотра авто на наличие орудий охоты и туш животных. Молодые люди отказались выполнить законные требования должностного лица и стали угрожать ему применением насилия", - рассказала официальный представитель.

По словам начальника филиала, мужчины вели себе дерзко и агрессивно. Опасаясь исполнения угроз, он укрылся в служебном автомобиле и попытался уехать. Обвиняемые некоторое время блокировали его машину, а потом скрылись.

Потерпевший вызвал милицию. Компанию задержали позже в Лунинецком районе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При осмотре автомобиля обнаружены и изъяты три балаклавы, тепловизор, оптический прицел, фонарь и две радиостанции. По данным следователей, при опросе участников конфликта стороны давали противоположные объяснения.

К установлению обстоятельств произошедшего подключились сотрудники следственного управления УСК по Гомельской области. В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело, они заключены под стражу. Для более эффективного расследования была создана следственная группа. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси.

Установлены и другие факты противоправной деятельности троих обвиняемых.

В июне 2016 года два приятеля на закрытой территории пруда опытного рыбхоза "Белое" пытались сетью выловить и похитить рыбу. Третий стоял настороже. "Их действия пресекли охранники и рыбовод рыбхоза. Нарушители попытались скрыться. При этом двое из них нанесли несколько ударов охраннику и угрожали применением насилия в отношении него и его близких. Третий обвиняемый в циничной форме высказал многочисленные оскорбления", - уточнили в УСК.

В марте 2020 года трое обвиняемых после распития спиртного в придорожном кафе на автодороге Минск - Микашевичи зашли в торговый вагончик, расположенный рядом. "Там приятели устроили фотосессию, вели себя развязно, оскорбили продавщицу. Житель Брестской области вел себя наиболее вызывающе: самовольно перемещал товар, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания. Перед уходом взял со стола в киоске открытый пакетик с молотым красным перцем и сыпанул его содержимое продавщице в лицо, попав в глаза", - рассказала официальный представитель.

Как установлено, житель Житковичского района ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту и кражу, также обвиняемые неоднократно привлекались к административной ответственности.

На основании собранных доказательств 26-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности в целях воспрепятствования законной деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей), ч.1 ст.366 (насилие, угроза насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и его близких в целях воспрепятствования законной деятельности), ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (покушение на кражу, совершенную группой лиц) УК.

Минчанин обвиняется по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности в целях воспрепятствования законной деятельности), ч.1 ст.366 (насилие, угроза насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и его близких в целях воспрепятствования законной деятельности), ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (покушение на кражу, совершенную группой лиц) УК.

Житель Брестской области будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.2 ст.339 (злостное хулиганство), ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности в целях воспрепятствования законной деятельности), ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 (покушение на кражу, совершенную группой лиц) УК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-