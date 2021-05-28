Трое мозырян угнали грузовик с металлоломом

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Мозырского РОВД задержали угонщиков грузового автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Mercedes-Benz остановили для проверки документов на ул.Интернациональной райцентра 26 мая около 5 часов утра. "В салоне находились трое молодых людей. При проверке документов милиционер заподозрил неладное - все изрядно нервничали. При досмотре грузового отсека был обнаружен лом металла, а также лифтовые двигатели. Молодые люди толком не могли пояснить, откуда груз", - рассказали правоохранители. Как выяснилось, все фигуранты ранее были судимы.

Во время разбирательства на линию 102 поступил звонок об угоне авто. Как позже пояснил один из задержанных, рабочий предприятия города, вечером 25 мая парень был на работе. "Зная, что в одном из служебных авто есть ключи и документы, решил воспользоваться случаем и "покататься" с друзьями по делам - похитить лифтовые двигатели", - уточнили в УВД.

Мозыряне задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту угона. По факту кражи электрооборудования и лома металла правовая оценка будет дана дополнительно.-0-