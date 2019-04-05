Трое мужчин незаконно заработали почти Br20 млн на организации денежных переводов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Незаконная деятельность ранее была пресечена следователями во взаимодействии с Департаментом финансовых расследований КГК и главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Группа граждан без соответствующей госрегистрации и специального разрешения с ноября 2016 по сентябрь 2017 года в Минске и Минской области оказывала физлицам услуги по осуществлению международных денежных переводов и перевозке наличных, а также зачету взаимных требований и обязательств. Делали они это все за вознаграждение.

"Во время расследования уголовного дела установлено, что полученный доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более Br19,8 млн, - рассказали в СК. - Обвиняемыми по уголовному делу признаны трое мужчин. Двое находятся под стражей, третий объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола".

Действия мужчин квалифицированы по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более Br1 млн. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-