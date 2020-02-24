Трое мужчин погибли за сутки под колесами поездов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин погибли за сутки в Беларуси под колесами поездов, сообщили БЕЛТА в МВД.

Несчастные случаи произошли вечером 22 февраля в течение пяти часов. Сначала в 17.35 на железнодорожной станции Пуховичи поезд Минск - Гомель сбил 59-летнего жителя деревни Насыцк. Затем в 19.50 недалеко от станции Кореневка Гомельского района под грузовой тепловоз попал 61-летний житель одноименного поселка. Около 22.30 на остановочном пункте Асино Дзержинского района 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближающимся пассажирским составом Гродно - Гомель. Мужчина погиб.

По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе физическое состояние погибших в момент трагедии.

Как сообщили в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала года на железной дороге Беларуси произошло 12 несчастных случаев, из которых большинство закончилось для пешеходов летальным исходом. Чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (ст. 18.3 КоАП).-0-