Трое мужчин создали мошенническую схему в сфере автолизинга

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД изобличили трех мужчин, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере автолизинга. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Трем лизинговым организациям причинен ущерб на сумму свыше Br260 тыс. В своей схеме 41-летний россиянин и двое 35-летних белорусов использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение авто. "Подозреваемые представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката иномарок, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей", - рассказали в ГУБОПиК.

После лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом, фигуранты завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями.

Оперативники задокументировали более десяти эпизодов незаконной деятельности, которые пришлись на прошлый год. За несколько месяцев мужчины завладели деньгами от продажи таких дорогостоящих автомобилей, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee. Сейчас иномарки разыскиваются. Продолжается оперативно-следственная работа по установлению других эпизодов преступной деятельности участников группы.

По факту мошенничества в особо крупном размере УСК по Минску возбудило уголовное дело.-0-