24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин в Минской области вырастили более 360 кустов конопли, им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, неработающие 24-летний, 33-летний и 49-летний мужчины с мая 2018 года по февраль 2019-го на территории Минской области занимались выращиванием конопли. Они установили специальное оборудование для ее полива и поддержания необходимого микроклимата. Выращивали дома и в арендованном жилье. Один из фигурантов был задержан в Витебской области, поэтому здесь и было возбуждено первое уголовное дело.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование. Мужчинам предъявлено обвинение по статьям, связанным с наркопреступлениями - ч.3 ст.328, ч.2 ст.329 и ч.1 ст.328 Уголовного кодекса. Кроме этого, 49-летний фигурант обвиняется по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) УК. "Всего во время осмотров и обысков было обнаружено 361 растение конопли. Изъято более 1,7 кг высушенной марихуаны, более 5,8 кг сырой конопли и свыше 230 г гашиша. Наркотики мужчины хранили по месту своего жительства, а также перевозили по территориям Минской и Витебской областей. У каждого из них при себе были опасные наркотические средства", - рассказала Оксана Лазько.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели, проведены очные ставки. Осмотрены вещественные доказательства. В отношении обвиняемых собран характеризующий материал. Специалистами ГКСЭ проведен ряд исследований.

На имущество обвиняемых стоимостью более Br12 тыс. следователями наложен арест. Мужчины находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-