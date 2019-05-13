Трое несовершеннолетних минчан обвиняются в распространении наркотиков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование по уголовному делу в отношении 17-летнего и двух 16-летних жителей Минска. Они обвиняются в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 328 УК), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ноябре 2018-го сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома установили причастность несовершеннолетних к наркообороту.

"Дома у парней изъяты различные приспособления для расфасовки запрещенных веществ и более 5 г марихуаны. А на лестничной площадке обнаружен тайник с 20 г особо опасного психотропа альфа-PVP. Следствием установлено, что несовершеннолетние работали на интернет-магазины по продаже запрещенных веществ. Их работа состояла в расфасовке крупной партии на мелкие закладки, которые помещали в тайники на территории Минска и Минского района", - рассказала Татьяна Белоног.

При исследовании изъятых компьютерных и мобильных устройств правоохранители установили координаты 38 закладок с марихуаной общей массой более 500 г. Также в этих тайниках было около 1 г альфа-PVP.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-