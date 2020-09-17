Трое оршанцев заплатили мошеннику более Br2,6 тыс., чтобы избежать воинского призыва

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанец склонил трех местных жителей к даче взятки за возможность избежать воинской службы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, 36-летний мужчина в период времени с июня 2019 года по июнь 2020-го подстрекал трех мужчин к даче взятки должностным лицам военного комиссариата. Он обещал, что может передать деньги нужным сотрудникам для решения вопросов, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу с последующим получением военного билета. При этом мужчина не намеревался и не имел возможности выполнить принятые на себя обязательства. Полученные в качестве взятки для других лиц деньги и имущество на сумму более Br2,6 тыс. в последующем он потратил по своему усмотрению. А его "клиенты", призванные в установленный срок в армию, позднее обратились в правоохранительные органы.

Действия оршанца квалифицированы следователями по ч.5 ст.16, ч.1, ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки) и ч.1, ч.2 ст. 209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и хулиганство.-0-