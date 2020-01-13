Трое парней обвиняются в организации нарколаборатории, они успели синтезировать 30 кг психотропов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое парней обвиняются в организации нарколаборатории для производства оптовых партий психотропов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об изготовлении психотропов, которое было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности подразделений Госпогранкомитета. Обвиняемыми признаны трое неработающих молодых людей - все 1995 года рождения.

"Они наладили лабораторное оборудование с целью производства особо опасных психотропов - не менее 30 кг альфа-PVP и 70 кг мефедрона для последующего сбыта другими лицами. Координировал их действия во время конспирированной переписки организатор интернет-магазина по продаже оптовых партий запрещенных веществ", - проинформировала Татьяна Белоног.

Согласно плану и отведенной роли в начале 2019 года один из парней зарегистрировался как предприниматель и арендовал производственно-складское помещение. Для маскировки по документам фирма занималась реализацией строительной и промышленной химии. Еще двое фигурантов присоединились уже в марте. По поддельному паспорту один из них снял квартиру, арендовал в Минском районе еще один склад.

"Указанные помещения обустроили необходимым лабораторным оборудованием, снабдили сырьем, инструментом, приборами и приспособлениями, предназначенными для химического синтеза. Прекурсоры, реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников, - рассказала Татьяна Белоног. - По результатам проведенных осмотров изъято не менее 30 кг изготовленного альфа-PVP и альфа-PHP, 100 кг прекурсоров, около 1,5 т жидкостей, являющихся веществами, используемыми при изготовлении психотропов, дорогое лабораторное оборудование, технические приспособления, спецодежда".

Эксперты ГКСЭ провели десятки экспертиз по изъятым вещественным доказательствам, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Действия всех подследственных квалифицированы по ч. 4 ст. 328 УК (с целью сбыта изготовление, приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, их прекурсоров, организованной группой, сопряженные с изготовлением психотропных веществ, их прекурсоров, с использованием лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза), а также ч. 1 ст. 13 и ч. 4 ст. 328 УК. Одному из них вменяется ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа, повторно, группой лиц по предварительному сговору).

Обвиняемые с момента задержания находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Работа правоохранителей по установлению иных участников преступной деятельности продолжается.-0-

Фото УСК по Минской области