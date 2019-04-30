Трое парней подозреваются в жестоком убийстве жителя Полоцка

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали трех подозреваемых в жестоком убийстве жителя Полоцка. Тело мужчины обнаружили закопанным во дворе его дома. Такая информация размещена на сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Днем 22 апреля правоохранителям поступило сообщение, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что под слоем земли находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. По данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).

Милицией была собрана информация о контактах и местонахождении полочанина в день, предшествующий трагедии. В итоге был установлен круг подозреваемых. "По предварительным данным, компания из четырех парней распивала спиртные напитки и отдыхала дома у жителя Полоцка. Во время возникшей ссоры гости нанесли хозяину дома смертельные травмы. Чтобы скрыть преступление, они закопали его тело во дворе, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - В совершении преступления подозреваются три человека. Двое из них задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке. Третий успел скрыться в России, он задержан в городе Истре Московской области".

17-летний и 16-летний подозреваемые допрошены, они находятся под стражей. В отношении 20-летнего парня, который находится на территории России, решается вопрос об экстрадиции. "Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Проводятся неотложные следственные действия, допрашиваются свидетели и родственники погибшего", - добавила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Для установления точной причины смерти назначены экспертизы, которые проведут сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.-0-