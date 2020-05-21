Трое парней в Минске организовывали вечеринки за похищенные деньги

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое парней оформляли с чужих телефонов микрозаймы и переводили деньги на свои счета, а затем устраивали вечеринки на съемных квартирах, сообщили БЕЛТА в МВД.

Месяц назад в столичную милицию начали обращаться люди с просьбой найти и привлечь к ответственности тех, кто похитил их деньги с помощью мобильного приложения. Оперативники по борьбе с киберпреступлениями установили подозреваемых. Ими оказались двое 18-летних парней и 19-летний, от действий которых пострадали более 35 человек.

Парни просили у знакомых мобильники, устанавливали на них приложения банкинга. Там оформляли микрозаймы в размере около Br100. Деньги переводили на банковский счет, затем на карту другого банка и обналичивались.

"Молодые люди рассказывали владельцам телефонов, что их устройства нужны, чтобы вывести деньги, которые они выиграли в букмекерской конторе. Уведомления о том, что со счета абонентского номера списаны денежные суммы, приходили потерпевшим через месяц после произведенной операции, - рассказали в управлении "К" МВД.

Кроме того, молодые люди за вознаграждение в Br10-15 уговаривали знакомых приводить своих друзей. Жертв также искали в торговых центрах и кафе, предлагая им небольшой заработок в обмен на пользование гаджетом. Возраст потерпевших - от 11 до 30 лет. "На похищенные деньги злоумышленники снимали квартиры и устраивали вечеринки. В соцсетях размещали объявление о так называемых вписках, приглашали присоединиться желающих со своим алкоголем. Когда гости находились в состоянии опьянения, один из подозреваемых использовал бесконтрольные на тот момент мобильные устройства и переводил деньги", - отметили в милиции.

Предварительный ущерб от действий молодых людей составил более Br4,3 тыс. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

В управлении "К" подчеркнули, что такие преступления хоть и не носят массового характера, однако чаще всего состоят из многих эпизодов. В 2019 году зафиксировано более 480 преступлений, связанных с хищением денег путем установки и использования мобильного приложения, в текущем году - более 110. Впрочем, раскрываемость таких преступлений также достаточно велика, констатируют специалисты.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, нужно установить блокировку на смартфоне - с помощью PIN-кода, пароля, графического ключа, сканера отпечатка пальца, Face ID. Кроме этого, не стоит передавать телефон или SIM-карту незнакомым людям. Если кто-то обратился с просьбой позвонить по мобильному телефону, лучше лично набрать номер и нажать кнопку вызова. И не надо сообщать никому свой защитный код от телефона, а также код активации, если он пришел на телефон.-0-