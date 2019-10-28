Трое пешеходов без фликеров погибли в Минской области за прошедшие выходные

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные на дорогах Минской области погибли три пешехода, которые не были обозначены световозвращающими элементами, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

В Узденском районе 26 октября около 18.40 на 47-м км автодороги Минск - Микашевичи вблизи деревни Тристенец 51-летний минчанин на Renault Megane, двигаясь в направлении столицы, наехал на 59-летнего жителя Минска. Пешеход находился на проезжей части, в 15 м от пешеходного перехода. В этот же день около 19.10 произошло ДТП в деревне Приморье Минского района на автодороге Колодищи - Заславль. 36-летний минчанин на Mazda 3, двигаясь в направлении поселка Колодищи, сбил 65-летнего жителя Минского района. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он был госпитализирован в областную больницу, где от полученных травм скончался.

Ночью 27 октября около 00.40 в деревне Подлипцы Слуцкого района 34-летний местный житель на Kia Sportage наехал на 33-летнюю жительницу Слуцкого района, которая двигалась по улице в направлении деревни Знамя. Женщина, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

Основной из причин таких дорожно-транспортных происшествий является игнорирование пешеходами правил дорожного движения, а также отсутствие на их одежде в темное время суток световозвращающих элементов. Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда.

"В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов: хождению по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переходу проезжей части в неустановленном месте, неподчинению сигналам регулирования дорожного движения", - отметил Сергей Чеботарев.

Он порекомендовал при обнаружении вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщить об этом на телефонную линию 102.-0-